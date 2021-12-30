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    Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Ocak 2022'de gösterime girecek olan TRT Ortak Yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanını paylaştı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:30
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    Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı

    Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, PKK ile girilen çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki varsın Eren' filmi, 1 Ocak 2022'de vizyona girecek.

    Film; Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da da seyirciyle buluşacak.

    "İYİ Kİ VARSIN EREN..."

    Fragmanı yayınlanan filmi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından paylaştı.

    Altun paylaşımında, "İyi ki varsın Eren…" dedi.

    “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin ikinci tanıtımı yayınlandı

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