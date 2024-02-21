Fahrettin Altun'dan KAAN paylaşımı: Güçlü Türkiye'nin göklerdeki muharibi Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bir paylaşım geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki son yıllarda attığı tarihi adımlara bugün bir yenisi daha eklendi.

Bu adımların en büyüklerinden birisi olan KAAN, bugün gökyüzüyle buluştu.

Milli savaş uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve gurur dolu anlar yaşattı.

KAAN'ın ilk uçuşunu yapmasının ardından bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadelere yer verdi;

"KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde"