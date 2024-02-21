Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiindeki son yıllarda attığı tarihi adımlara bugün bir yenisi daha eklendi.
Bu adımların en büyüklerinden birisi olan KAAN, bugün gökyüzüyle buluştu.
Milli savaş uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve gurur dolu anlar yaşattı.
KAAN'ın ilk uçuşunu yapmasının ardından bir paylaşım da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, şu ifadelere yer verdi;
"KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde"
Güçlü Türkiye'nin göklerdeki muharibi KAAN, barış için, adalet için, hakkaniyet için havalandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yerli ve milli projeleri çeşitli dayatmalarla askıya alınan, iptal edilen eski Türkiye'nin karanlığından yerli ve milli mühimmatıyla terörle mücadelede destanlar yazan, gelişmiş savunma sanayii ile dosta güven, düşmana korku veren güçlü Türkiye'ye çok çalışarak ulaştık.
Tüm bu emeklerimizin sonucunda, Milli Muharip Uçağımız KAAN bütün ihtişamıyla gözlerimizin önünde.
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