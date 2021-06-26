Fahrettin Altun'dan Katar yalanına sarılan muhalefete tepki

Katarlı öğrencilerle ilgili sosyal medyaya yalan pompalayan medya kuruluşları özür dilemeye başladı, siyasiler sessizliğini koruyor.

Türkiye ile Katar arasında yapılan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü üzerinden bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları algı operasyonuna başladı, yalan bir gündem oluşturuldu.

Katarlı öğrencilerle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Konuyla ilgili yapılan haberlerle ilgili medya kuruluşları özür dilemeye başladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden özür dileyen bir haber sitesinin açıklamasını paylaştı ve aynı yalan üzerinden siyaset yapan isimlere tepki gösterdi.

FAHRETTİN ALTUN: "GENÇLERİMİZİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞAN MUHALEFET NE YAPACAK"

Fahrettin Altun, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan olduğu ortaya çıkan haberle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR DİLE ÇAĞRISI

Haberin yalan olduğu ortaya çıkması üzerine sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özür dilemesi için peş peşe tweetler atılmaya başlandı.

Binlerce kullanıcı, #ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundan özür dilemesini istedi.

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