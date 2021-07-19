İletişim Başkanı Altun'un paylaşımında harekattan görüntüler yer aldı. Ayrıca Ada'da iki devletli çözüm vurgusu yapıldı.

Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'da barışı tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından harekatın 47'nci yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VAKTİ"

Altun, videolu paylaşımına "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Türkiye ve Kıbrıslı Türkler, kalıcı barış için on yıllardır BM ile yakın iş birliği içinde çalıştı." notunu düştü.

"İki devletli çözümü gerçekleştirmeye çalışmanın vakti" diyen Altun'un paylaştığı görüntülerde, Ada'daki Kıbrıslı Türklerin Rum kesiminin zulmüne uğradığı anımsatıldı.

Fahrettin Altun'dan Kıbrıs Barış Harekatı paylaşımı ViDEO

KIBRIS TÜRKLERİN UĞRADIĞI ZULÜM

Yaşanan katliamdan görüntülere yer verilirken, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te akan kanı durdurmak için Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Türk ordusunun hızlı ve etkili harekatının Kıbrıs'ın Yunanistan tarafından ilhakını engellediğine, Kıbrıslı Türklerin de güvenliğini ve emniyetini sağladığına vurgu yapıldı.

1974'ten bu yana toplumlar arasında hiçbir şiddet olayının yaşanmadığı belirtilirken, ancak Kıbrıs'taki adaletsizlik ve eşitsizliğin bugün sürmekte olduğuna dikkat çekildi.

"HAK GASPINA RIZAMIZ YOK"

"Çünkü Kıbrıslı Türkler hala ambargo altında yaşıyor ve hakları hala tanınmamış durumda." denildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Bağımsızlığı hak ediyoruz" dediği anlar videoda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İki devletli çözümü reddetmek, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini reddetmek demektir. Ne bizim ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin böyle bir adaletsizliğe, hak gaspına rızası yoktur." şeklindeki ifadeleri aktarıldı.