Fahrettin Altun’dan KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karara "ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi'nin laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde aldığı karar, çok sayıda tepki topladı.

"BU KARAR, İDEOLOJİK VE DOGMATİK BİR AKLIN ÜRÜNÜ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karara tepki göstererek bu kararın ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü olduğunu söyledi.

"LAİKLİK, DİN EĞİTİMİNİ YASAKLAMA ARACI OLARAK KULLANILAMAZ"

Altun, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Laikliği bu denli sığ ve yanlış bir şekilde yorumlamak temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. Laiklik, din özgürlüğünü teminat altına alır, din eğitimini yasaklama aracı olarak kullanılamaz. Ancak jakobenler, laikliği dini değerleri ve kültürel zenginliklerimizi baskılamak için kullanırlar.

"BU KARAR KIBRIS TÜRKLERİNİN VARLIĞINA VE BİRLİĞİNE YÖNELİK TEHDİTTİR"

Akdeniz’in ve özellikle Kıbrıs sorununun, Türkiye’nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli bir şekilde tartışmaya açıldığı böylesi kritik bir dönemde alınan bu yanlış karar Kıbrıs Türklerinin varlığına ve birliğine yönelik bir tehdittir.





"DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE VURULAN BU YARGI DARBESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Demokrasinin teminat altına aldığı din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesi asla kabul edilemez. Bu kararın zamanlaması manidardır. Hangi amaca hizmet ettiği akıllarda ciddi şüpheler uyandıran bu karara tepki göstermek demokrasiye saygı duyan herkesin görevidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BU TEHLİKELİ OYUNU, KIBRIS TÜRKLERİYLE EL ELE VEREREK BOZACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm gücü ve kudretiyle Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edecek, tarihinden aldığı ilhamla Kıbrıs Türkleri üzerinde oynanan bu tehlikeli oyunu yine Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek bozacaktır.”