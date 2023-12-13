Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, yapay zeka tabanlı uygulamalar hayatımızın bir gerçeği haline dönüştü.
Yapay zekanın popüler hale gelmesiyle birlikte birçok sektörde de devrim niteliğinde adımlar atılıyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuştu.
Altun'dan yapay zeka vurgusu
İletişim Başkanı Altun, burada yaptığı konuşmada medyada yapay zeka kullanımının önemine dikkat çekti.
Altun, "Medyada yapay zeka kullanımıyla birlikte karşımıza çıkan bir diğer risk dezenformatif içeriklerin kontrolsüzce dolaşıma sokulması, sahte içeriklerin gerçek bilgilerin önüne geçmesidir." ifadelerini kullandı.
"Yapay zeka dezenformasyonla mücadele için kullanılıyor"
İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yapay zekanın medyadaki kullanım biçimlerine baktığımızda, ilk olarak karşımıza haber üretme pratiklerinin çıktığını görürüz.
Yapay zekanın medyadaki kullanımı bağlamında, kültürsüzleşme ve insansızlaşma mutlak suretle yönetmemiz gereken bir meseledir. Medyada yapay zeka kullanımıyla birlikte karşımıza çıkan bir diğer risk dezenformatif içeriklerin kontrolsüzce dolaşıma sokulması, sahte içeriklerin gerçek bilgilerin önüne geçmesidir.
"Cesur olmaktan başka şansımız yok"
Yapay zeka karşısında cesur olmalıyız. Cesur olmaktan başka şansımız yok. Buna mecburuz. İnsanlık olarak önümüzde çözüm bekleyen büyük bir sorun var. Küresel adaletsizlik sorunu. Bugün küresel adaletsizlik üreten sistemle yapay zeka teknolojilerini kontrol eden sistem aynı sistem.
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