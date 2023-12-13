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Fahrettin Altun'dan medyada 'yapay zeka' vurgusu: Cesur olmalıyız

Fahrettin Altun'dan medyada 'yapay zeka' vurgusu: Cesur olmalıyız 'Medyada Yapay Zekayı Yönetmek' programında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapay zekanın önemine bir kez daha değindi. Altun, "Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği" vurgusu yaptı.