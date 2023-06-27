Fahrettin Altun'dan Merdan Yanardağ'a tepki: Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak gazetecilik değil Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristbaşı hakkında methiyeler dizen Merdan Yanardağ'ın açıklamalarına ilişkin, "İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi de içermez, içeremez." ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor...

CHP'nin fonladığı Tele1'in yayın yönetmeni olan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında olumlu ifadeler kullandı.

Yaptığı açıklamalarında, 25 yıldır cezaevinde olan bebek katili Öcalan için, “70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye’de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.” dedi.

Bu ifadeler tepkileri de beraberinde getirdi.

Adliyeye sevk edildi

Öyle ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Ardından Yanardağ dün gözaltına alınırken bugün de adliyeye sevk edildi.

Gündemdeki yerini koruyan terör sevici açıklamalara bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Terör ortak düşmanımızdır"

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İletişim bir insan hakkıdır. Tartışmaya kapalıdır. İfade özgürlüğü de vazgeçilmezimizdir.



Bu haklar, bir müdahale olmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.



İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi de içermez, içeremez. Bu insana, topluma, devlete ve insanlığa düşmanlığın ta kendisidir.



Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Yapılması gereken bu ortak düşmana karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele vermek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın terörü kaynağında kurutma stratejisine destek olmaktır.



Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak, gazetecilik değil, terör koalisyonuna hizmet etmektir.



Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak, insanlığa ihanet etmektir.



Düşünceyi zehir ile harmanlayarak sunmak örgütlü kötülüktür. Örgütlü kötülüğü savunmak ve terörizm lehine toplum mühendisliği yapana omuz vermek suça ortak olmaktır.



İnsan haklarının temelini yaşam hakkı oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, yaşam hakkı en temel haktır. Bu temel hakkı hedef alan kim varsa karşısındayız, hak ve adaletin yanındayız.

"Türkiye'nin terör örgütleri üzerinden dizayn edildiği günler geride kalmıştır"

Fahrettin Altun, insan haklarının temelini yaşam hakkının oluşturduğunu, bir başka deyişle yaşam hakkının en temel hak olduğunu vurguladı.

Bu temel hakkı hedef alanların karşısında, hak ve adaletin yanında olduklarını vurgulayan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

Terör, terör örgütleri ve iş birlikçilerine karşı nasıl amasız ve ancaksız bir mücadele yürütüyorsak, terörizmin sözcülüğünü yapanlara karşı da aynı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Türkiye'nin terör örgütleri üzerinden dizayn edildiği, esaret altına alındığı karanlık günler geride kalmıştır.