Euro
10.2723
0.96%
Dolar
8.5061
1.03%
Altın
499.76
1.67%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
425.395
-9.15%
EXEN Coin
36.38
-3.88%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar'ız

    Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar'ız

    Filistin'e yapılan saldırılara tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kardan Aydınlık' ezgisinin söylendiği bir videoyu 'Hepimiz Ammar'ız' etiketiyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İşgalci İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara saldırıları devam ederken, devlet adamlarından da tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarına karşı şehit olanlar için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

    "HEPİMİZ AMMAR'IZ"

    Yayınladığı videoda 'Hepimiz Ammar'ız' etiketini kullanan Fahrettin Altun, Mescid-i Aksa için direnen Müslümanların yanında olduğunun altını çizdi.

    İSRAİL'İN SALDIRILARINDA YARALANANLAR YER ALDI

    İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Mescid-i Aksa'dan görüntüler ve İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Müslümanlar yer alırken, 'Kardan Aydınlık' ezgisi de dikkat çekti.

    Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar'ız VİDEO

    Fahrettin Altun dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar ız #1

    Fahrettin Altun dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar ız #2

    Fahrettin Altun dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar ız #3

    Fahrettin Altun dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar ız #4

    Fahrettin Altun dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar ız #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir