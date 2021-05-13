Filistin'e yapılan saldırılara tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kardan Aydınlık' ezgisinin söylendiği bir videoyu 'Hepimiz Ammar'ız' etiketiyle paylaştı.

İşgalci İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara saldırıları devam ederken, devlet adamlarından da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in saldırılarına karşı şehit olanlar için Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"HEPİMİZ AMMAR'IZ"

Yayınladığı videoda 'Hepimiz Ammar'ız' etiketini kullanan Fahrettin Altun, Mescid-i Aksa için direnen Müslümanların yanında olduğunun altını çizdi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA YARALANANLAR YER ALDI

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda Mescid-i Aksa'dan görüntüler ve İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Müslümanlar yer alırken, 'Kardan Aydınlık' ezgisi de dikkat çekti.

Fahrettin Altun'dan Mescid-i Aksa paylaşımı: Hepimiz Ammar'ız VİDEO