Fahrettin Altun'dan muhalefete 'yalan siyaseti' tepkisi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile muhalefetin yalanla siyaset sahnesini kirlettiğini belirten Altun, "Siyasi acziyetlerini yalanlarla örtmeye çalışıyorlar" dedi.

AK Parti’nin gündeminde, muhalefet kanadından yöneltilen iddialar var…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem ailesine hem kendisine yönelttiği ‘kaçma hazırlığı, yurt dışına para transferi’ iddialarına, Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği ile cevap vermişti.

Erdoğan tebliğde yer alan, “Ankara’da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarlarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.” ifadelerinin, Kılıçdaroğlu tarafından ortaya atılan iddialardan farksız olduğunu belirtmişti.

CHP’nin iktidar sandık yoluyla gelmeyeceğini anladığı zaman yalan ve iftira siyaseti yürüttüğünü belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na,”Ne zaman dürüst olacaksın?” diye seslenmişti.

“Demokratik siyaset yerine her gün yeni bir yalana sarılıyorlar”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“27 Mayıs’tan 15 Temmuz’a darbecilerin, vesayetçilerin, terör örgütlerinin demokrasiye ve meşru hükümete yönelik saldırılarının bir aparatı olan yalan terörünün bugün “muhalefet” çatısı altında aynı şekilde inatla sürdürülmesi bu iflah olmaz zihniyetin değişmediğini gösteriyor. Demokratik siyaset yerine her gün yeni bir yalana sarılıyorlar.

“Siyasi acziyetlerini yalanlarla örtmeye çalışıyorlar”

Birbiriyle telif edilemez onlarca yalanla siyaset sahnesini kirletiyorlar. Siyasi acziyetlerini yalanlarla örtmeye çalışıyorlar. Ama yalanla abat olunmaz. Milletimiz ve hukuk size bunun dersini tekrar tekrar verecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne zaman dürüst olacaksın HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ