İletişim Başkanı Altun, PKK ve FETÖ'nün Avrupa ve ABD'de varlığını sürdürmesi durumunu 'NATO'nun savunma ruhuna zarar vermektedir' diyerek açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 21'inci Yüzyılda NATO Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişme Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma konusunda önemli noktalara değindi.

Altun, terör örgütü PKK ve FETÖ'nün Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde halen varlığını sürdürmesinin Türkiye'den çok NATO'ya zarar verdiğini aktardı.

"Bazı NATO müttefiklerinin terör örgütlerine destek olduğuna hepimiz şahit olduk"

Fahrettin Altun'un açıklamasından satır başları;

"Özellikle Türkiye’nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk.





"PKK ve FETÖ'nün varlığını sürdürmesi NATO'nun savunma ruhuna zarar vermektedir"

PKK’nın ve FETÖ’nün hem Avrupa’da hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO’nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir.

PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD’ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye’nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor.

Fahrettin Altun'dan NATO açıklaması VİDEO







"Bu tür yaklaşımlar NATO'ya zarar veriyor"

Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO’ya zarar veriyor.

Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO’ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir.

"Teröre net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü NATO'ya tehdittir"

Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO’nun geleceği için de bir tehdittir.





"Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten somut garantiler beklemektedir"

Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç’ten NATO’nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD’ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır.

"Türkiye'yi eleştirmeye kalkanlar akıl tutulması yaşamaktadır"

Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır."