Fahrettin Altun'dan Öğretmenler Günü mesajı

Haber Merkezi
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...
Öğretmenler Günü vesilesiyle yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılıyor ve vefakar öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanıyor.
Bu vesileyle Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
"FEDAKÂRCA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİMİZİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"
Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlarken fedakârlıkla çalışan, onlara ışık olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.
Bu anlamlı günde, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, hürmetle, hasretle yâd ediyorum.
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