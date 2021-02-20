İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla bir video paylaştı.

15 Temmuz darbe girişiminin gidişatını değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in bugün doğum günü...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla bir video paylaştı.

Fahrettin Altun'dan Ömer Halisdemir paylaşımı VİDEO

"RUHUN ŞAD OLSUN BÜYÜK KAHRAMAN"

Altun paylaşımını, "Vatanın halis, demir yürekli, yiğit evladı, Ömer Halisdemir geçti bu dünyadan. İyi ki doğdun güzel insan. Ruhun şâd olsun büyük kahraman... Rahmetle ve minnetle anıyoruz." notuyla yaptı.