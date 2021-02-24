Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e sert tepki

CHP'li Özgür Özel'in skandal açıklamasını hatırlatan Fahrettin Altun, "Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel...

Yaptığı skandal açıklamalarla, siyasete getirdiği kirli dille sık sık gündeme gelen bir isim.

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı şehit cenazesinde, yanındaki kişiyle gülüşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi olan Özgür Özel, yeniden şehitlerimizle ilgili bir skandala imza attı.

"MESELE KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ DEĞİL"

Gara'da 13 kişinin terör örgütü PKK tarafından vahşiçe şehit edilmesi hakkında konuşan Özgür Özel, "Esas mesele vatandaşları kimin öldürdüğü değil" ifadesini kullandı.

CHP'li Özgür Özel'in kullandığı bu ifade büyük tepkilere neden oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özgür Özel'in skandalıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Özgür Özel'den skandal Gara açıklaması VİDEO

"YETER ARTIK!"

Altun, "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız? 'Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok' ne demek? Devletimizin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütüne propaganda desteği vermeyin. Yeter artık!!!" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel'in şehit cenazesinde güldüğü anlar VİDEO