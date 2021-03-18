Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli için sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyeçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli hakkında sert sözler sarf etmişti.

"NASİPSİZLER SÜRÜSÜNÜN ÇOBANI, CEVABI HEM HUKUK ÖNÜNDE HEM DE SANDIKTA ALACAKTIR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Altun yaptığı açıklamada, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.



