Fahrettin Altun'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin açıklama

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, 4'üncü gününde de devam ediyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirtti.,

"ÇAĞRILARIMIZ DİKKATE ALINSAYDI BU SAVAŞ ÖNLENEBİLİRDİ"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında ara buluculuk yapmayı teklif etti." diyen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu. Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi."

İletişim Başkanı Altun, diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak savaşın şu anda bir gerçek olarak karşılarında durduğunu ifade etti.

"HAKİKATİN YANINDA OLACAĞIZ"

Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmamasının tıpkı Rusya-Ukrayna krizindeki gibi büyük bir sorun olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi, çatışmanın insani boyutudur. Türkiye, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.

"BU SON ÇATIŞMA HEM TALİHSİZ HEM DE GEREKSİZDİR"

Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor. Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız."