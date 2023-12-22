Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

"Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecek"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: