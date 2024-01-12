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Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı

Fahrettin Altun'dan şehit askerler için taziye mesajı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için yayınladığı taziye mesajında, "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." dedi.