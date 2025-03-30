Fahrettin Altun'dan sıfır atık vurgusu: Daha yaşanabilir bir dünya ortak sorumluluğumuz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, insanoğlunun, globalleşme, artan üretim araçları ve yaygın sanayiyle birlikte doğayla kurduğu kadim dengeyi adım adım kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

Altun, "Bu süreçte sıfır atık, yalnızca bir geri dönüşüm hareketi değil; aynı zamanda insanın tabiatla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatan güçlü bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

"DAHA TEMİZ BİR DÜNYA ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Altun'un paylaşımında şu iadeler yer aldı:

Bugün, bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası kuruluşlara kadar herkesin daha temiz ve yaşanabilir bir dünya idealine katkı sunma sorumluluğu vardır. Bu bilinç doğrultusunda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin bu alandaki liderliğini perçinlemiş, küresel farkındalığın oluşumuna da öncülük etmiştir.

"KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı olarak büyük dönüşüm hareketini destekleme, sıfır atık bilincini topluma yayma ve çevre hassasiyetini artırma noktasında üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve ihya edilmiş bir dünya bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kıymetli emaneti korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."