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Fahrettin Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigara ve tütün bağımlığının, trafik kazaları, cinayetler ve savaşlardan daha fazla can kaybına neden olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.
- DHA
- 09.02.2021 - 20:05
İletişim Başkanlığı, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigaranın neden olduğu can kayıplarını gözler önüne seren bir video hazırladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Fahrettin Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı VİDEO
"BUGÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIN"
Altun mesajında, "Son 1 yılda sigara ve tütün bağımlılığı dünya üzerindeki tüm Covid-19 kayıplarının, trafik kazalarının, cinayetlerin, savaş ve çatışmaların toplamından daha çok can aldı. Bugün yeni bir başlangıç yapın, sevdiklerinizi değil, sigarayı bırakın" ifadelerini kullandı.