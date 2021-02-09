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Fahrettin Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı

Fahrettin Altun'dan sigarayı bırakma çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sigara ve tütün bağımlığının, trafik kazaları, cinayetler ve savaşlardan daha fazla can kaybına neden olduğunu belirterek, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.