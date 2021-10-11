Fahrettin Altun'dan 'siyasi cinayet' açıklamalarına tepki

Muhalefetten gelen açıklamalara değinen Altun, "İddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır" dedi.

Bazı muhalefet partilerinden yapılan "siyasi cinayet kaygılarına" yönelik açıklamalar tepki topladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından konuya değindi.

"KORKU İKLİMİ OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORLAR"

Muhalefet partilerinin kimi temsilcilerinin ardı ardına "siyasi cinayetler" olacağı iddialarını gündeme getirdiğini anımsatan Altun, "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz." dedi.

"Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır." diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İDDİALARIN AMACI, BERABERLİĞİ ZEDELEMEK"

"Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır.

FAİLİ MEÇHUL SORUSU

Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

"SİYASİ CİNAYET YALANINDAN MEDET UMAR HALE GELDİLER"

FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların 'siyasi cinayet yalanından' medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

2053 VE 2071 VURGUSU

Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye'sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir."