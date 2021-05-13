Fahrettin Altun’dan, Süleyman Soylu’ya destek açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik sosyal medya saldırılarına tepki gösteren Fahrettin Altun, "İçişleri Bakanımız yılmadan çalışan bir devlet adamıdır." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya saldırılarına tepki gösterdi.

"YILMADAN ÇALIŞAN BİR DEVLET ADAMIDIR"

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, Soylu'nun kamu düzenini ihya için yılmadan çalışan bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."