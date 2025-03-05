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Haber Merkezi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli'ne katıldı.

Altun, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, kurum olarak dijital medya faaliyetleri, kamu diplomasi çalışmaları, ulusal ve uluslararası medyayla ilişkiler, farkındalık kampanyaları, dezenformasyonla mücadele gibi alanlarda önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çekti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK VERİYORUZ"

Bu kapsamda atılan adımlara da değinen Altun, İmralı'dan gelen çağrıya işaret etti.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz.

TÜRKİYE TARİHİ BİR ŞAFAĞIN EŞİĞİNDE