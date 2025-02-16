Fahrettin Altun'dan The Economist'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist dergisine tepkiler peş peşe geldi..

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sessiz kalan The Economist dergisine sert ifadelerle tepki gösterdi.

"BİZİM BU YAYIN ORGANINDAN ALACAĞIMIZ BİR DERS YOKTUR"

Altun, şunları söyledi:

Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye’nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alma cüretinde bulunmuştur. Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail’e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır!

"BU GİRİŞİM TÜRKİYE'YE YÖNELİK KÜRESEL KUMPASLARIN YENİ BİR VERSİYONUDUR"

Özellikle Türkiye’nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü doğrudan hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişim, Türkiye’ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonudur. Ancak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz!



Son olarak, ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının da böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyor, bu durumu da milletimizin takdirine bırakıyoruz.