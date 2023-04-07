Fahrettin Altun'dan 'Türkiye'nin yerli gücü' paylaşımı: Savunma saniyeden teknolojiye, tarımdan sağlığa.. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altın, sosyal medya hesabından paylaştığı yerli ve milli atılımların yapıldığı videoya, "Yere göğe sığmayan üretimimizle, güven veren Türkiye’nin Yerli Gücü var." notunu ekledi.

ensonhaber.com

Türkiye, son 20 yılda yapılan yerli ve milli üretimle adeta şahlandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, yeni bir kampanya başlatıldı.

Hayata geçirilen projelerin ele alındığı “Türkiye’nin Yerli Gücü” kampanyası hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen icraatlar ve yatırımların bulunduğu kampanyada, başarı hikayelerine yer verildi.

Devrim niteliğindeki yatırımlar

Enerjiden ulaşıma, sağlıktan savunmaya sanayisine, haberleşmeden teknolojiye yapılan devrim niteliğindeki yatırımlara dikkat çekiliyor.

Kampanyada, Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmaya devam edileceği de vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Türkiye’nin Yerli Gücü var"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;