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    Fahrettin Altun'dan Wilders'in ifadelerine tepki

    Fahrettin Altun, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 05:13
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    Fahrettin Altun'dan Wilders'in ifadelerine tepki

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin  Altun, Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

    "Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

    "ASIL TEHLİKE AVRUPA'NIN SÖZDE ILIMLI HÜKÜMETLERİ"

    "Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir."

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