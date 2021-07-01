YouTube, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığı konuşmayı, “nefret söylemi” bahanesiyle ÜlkeTV’nin hesabından kaldırdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Sergisindeki konuşmasında, Türk diplomatları şehit eden katil teröristlerle ilgili sözlerini 'nefret suçu' sayarak sansürleyen YouTube'a sert tepki gösterdi.

"HOŞUNUZA GİTSİN YA DA GİTMESİN"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz." dedi.

Fahrettin Altun'dan YouTube sansürüne sert tepki: Bu riyakarlıktır VİDEO

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"BU ÇİFTE STANDARTTIR, RİYAKARLIKTIR"

Fahrettin Altun, YouTube sansürüne ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır.

"YOUTUBE, KATİL TERÖRİSTLERLE İLGİLİ İFADELERİMİZİ NEFRET SUÇU SAYIYOR"

İslama ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.

"YAŞASIN HAKİKAT"

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!”