Fahrettin Altun'un avukatı açıkladı: Özgür Özel tazminat ödeyecek İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in müvekkiline yönelik ifadeleri nedeniyle bugüne kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesi ve eşi Fatmanur Altun da farklı kurumlardan haksız yere maaş aldığı iddiaları ortaya atıldı.

CHP'li Özgür Özel'in dillendirdiği iddialar sonrası konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Özel'in İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlarla ilgili dava açılmıştı.

Mahkeme, Altun'u haklı buldu

Davanın sonucu belli oldu ve Özgür Özel'in yalanı karşılıksız kalmadı.

Altun ailesinin avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, Özgür Özel'in 10 bin TL tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Tunç ayrıca Özgür Özel hakkında daha önce de tazminat kararları çıktığını hatırlattı.

10 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi

Sezgin Tunç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li Özgür Özel'in, Sayın Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10 bin lira tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte."

Bir tazminat da Cumhuriyet'e

Öte yandan Tunç, Cumhuriyet gazetesinin asılsız ve mesnetsiz iddialar iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile 20.000 TL manevi tazminat ödemesine de karar verildiğini duyurdu.

Tunç, Cumhuriyet gazetesi hakkındaki davanın da sonuçlandığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesinin Sayın Fahrettin Altun'a yönelik asılsız ve mesnetsiz iddialar içeren ve tümü için tekzip yayınladığı haberleri sebebi ile ikame ettiğimiz davanın istinaf incelemesinde gazete aleyhine 20 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi." ifadelerini kullandı.