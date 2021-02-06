Gündemdeki yerini koruyan 'ABD'nin 15 Temmuz'a etkisi' konusunda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un darbe girişiminden kısa süre sonra yaptığı açıklamalar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti.

Geride kalan yıllarda hain örgütün yapılanması yok edilirken bir yandan da dış bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Bu kapsamda konuyu gündeme getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hain girişimden sadece günler sonra TRT'de katıldığı bir programdaki ifadeleri de tekrar gündeme geldi.

"FETÖ ABD'DEN EMİR ALDI"

Altun, o dönemde ABD'nin darbe girişimine etkisini işaret ettiği yayında, "Türkiye'nin bir ulus devlet olarak kendi çıkarlarını öncelemesi, kendi milli çıkarları adına politika yapması, anasının sütü kadar helaldir. Böyle bir ortam ne yazık ki bunu açıkça söylemekte yarar var; ABD'nin de hiç işine gelmiyordu. ABD de bu sürece müdahil olmaya gayret ediyordu. Belirli araçlar kullandılar. Bu araçların sonuncusu da işte yine bu askeri darbe girişimi oldu. FETÖ askerdeki yığınağını kullanarak böyle bir darbe girişimine girdi. Emir aldı ve emiri yerine getirdi. Başarılı olacağı ümit ediiyordu. Bütün hesaplar buna göreydi." ifadelerini kullanıyor.

Fahrettin Altun'un darbe girişiminde ABD'yi işaret ettiği konuşma VİDEO

ABD'NİN ETKİSİ TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, darbe girişiminin ardında ABD'nin olduğunu belirtmişti.

'FETÖ'nün maşa olduğunu, arkasında ABD'nin olduğunu' ifade eden Bakan Soylu, "15 Temmuz'un ardından 24 saat geçmeden Kahramankazan'a şehitlerin cenazesine giderken 'Bu darbenin arkasında Amerika vardır' dedim. Onların talimatıyla bunu icra eden FETÖ idi." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price de 15 Temmuz darbe girişimiyle alakalı açıklamalarında bunu reddetmişti.

Darbe girişiminde "ABD’nin rolü olmadığını" savunan Price, "yaşanan olayları derhal kınadıklarını" iddia etti.