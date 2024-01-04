Fahrettin Altun'un Kıbrıs Gerçekleri Sergisi konuşması İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da 'Kıbrıs Gerçekleri' sergisini ziyaretinde konuşuyor.

ensonhaber.com

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti.

Fahrettin Altun sergide katılımcılara hitap ediyor.

Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıbrıs Gerçekleri Sergimizde pek çok tarihi belgeyi paylaşıyoruz.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklı tezlerini dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.

Buna karşı verilen güçlü mücadelenin izlerini görebilmemiz mümkün. Kıbrıs tarihinde Türklerin Kıbrıs tarihinde ne kadar etkisi olduğu açıkça görülmektedir.

20.yüzyılda dünya tarihi Kıbrıs’ta nasıl Türklere zulmedildiğini ve bu anlamda orada Türklük karşıtı statüko oluşturulduğu görülebilir.

Sergimizde bu tarihi arka planın yanından ulusal ve uluslararası medyada Kıbrıs Türklerine nasıl bakıldığını görebiliriz.

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