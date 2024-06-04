Fahrettin Altun, 'Vatandaş Diplomat Projesi' tanıtım programında konuştu İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Vatandaş Diplomat Projesi' tanıtım programında konuştu.

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Türkiye'nin temsili için vatandaşlarımızı kamu diplomasisi aktörüne dönüştürmeyi amaçlayan Vatandaş Diplomat Projesi hayata geçiriliyor.

Vatandaş diplomasisi, vatandaşlarımızın ülkemize yönelik olumlu algının tahkim edilmesi, zengin kültürümüzün yansıtılması ve dış politika tezlerimizin sağlıklı, etkin ve doğru bir şekilde anlatılması amacıyla İletişim Başkanlığı tarafından kuruldu.

Tanıtım programı düzenlendi

Bugün ise kritik bir önem taşıyan 'Vatandaş Diplomat Projesi' tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programa katılan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, burada yaptığı açıklamada 'Vatandaş Diplomasi Projesi'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Altun konuşmasında yeni iletişim teknolojilerinin günümüzdeki rolüne dikkat çekti.

Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Türkiye, 300'e yakın noktada dünyanın en yaygın diplomatik temsilcilik ağına sahip ülkelerden biri. Eğitim, yardımlaşma ve kalkınma alanında faaliyet gösteren birçok gözbebeği kurumumuz bulunuyor.

Vatandaş Diplomat Projesi kapsamında biz İletişim Başkanlığı olarak öncelikle her bir vatandaşımızı, bilhassa da yurtdışında yaşayan veya sıklıkla yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımızı birer gönül elçisi olarak görüyoruz.

Bu amaçla, ülkemizin tarihinden temel dış politika tezlerine, sanayisinden turizmine, kültür-sanat hayatından eğitim imkanlarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızı daha fazla bilgilendirmeye ve her bir vatandaşımızın aynı zamanda birer vatandaş diplomat olduğu bilincini yaygınlaştırmaya çalışacağız.

Yurt içinde ve yurt dışında yapacağımız buluşmalarla, en güncel verilerle donatacağımız yazılı ve görsel materyallerle vatandaşlarımızı kamu diplomasisi faaliyetlerinde etkin birer aktör haline getirmeye gayret edeceğiz.

Böylelikle hem kültürel etkileşimin sağlayacağı zenginlikten istifade edecek; hem de barışa, adalete ve hoşgörüye dayalı ilişkilerin geliştirilmesi noktasında tüm dünyaya örnek olacağız.

Bugün tanıtım programı kapsamında kamuoyunun istifadesine sunduğumuz “Vatandaş Diplomat El Kitabımız” bu kapsamda, önemli bir referans kaynağı olacak.

Bu çalışmalarımızın yanı sıra http://aboutturkiye.gov.tr dijital platformumuzu hayata geçirdiğimizi de buradan duyurmak istiyorum.

Türkiye Markasını daha da güçlendirme yolunda hakikate dayalı bir iletişim ortamı ve sıhhatli bir enformasyon akışı sağlamak için platformumuz çok önemli fonksiyonlar icra edecek.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki “aboutturkiye” dijital platformumuz, paydaşlarla etkileşimi odağına alan tasarım yapısıyla dünyadaki benzer örneklerinden ayrılıyor, öne çıkıyor.

Bu platform sayesinde, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak isteyen ve içerik üreten paydaşlarımız, birçok alanda veriler ve görsel / yazılı içerikler sağlayabilecek.

Türkiye’yi kendi gözünden anlatmak isteyen vatandaşlarımız ve ülkemize ilgi duyan diğer ülke vatandaşları, ürettikleri içeriklerle kamu diplomasisi çalışmalarımıza ortak olabilecek,

İcracı kurumlarımız Türkiye Yüzyılı yolunda hayata geçirdikleri proje ve faaliyetlerinin tanıtımını anında gerçekleştirebilecek.

Söz konusu kurumlarımız, “aboutturkiye” dijital platformumuza 178 farklı kategoride veri ve içerik girişi yapabilecek.

Platformumuz ayrıca, Türkiye İletişim Modeli’miz çerçevesinde söylem birliğini sağlama noktasında, referans kaynaklarımızdan biri olacak.

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