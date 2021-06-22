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    Fahrettin Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı

    Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 01:51
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    Fahrettin Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı

    Türkiye, son bir haftada atılım yaptığı aşı kampanyasına hız kesmeden devam ediyor.

    Sağlıkçılarımızın üstün mücadelesiyle hemen her gün 1 milyon dozdan fazla aşı yapılmaya başlandı.

    1 MİLYON 195 BİN DOZ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de günün sayılarını paylaştı.

    Twitter hesabından yaptığı açıklamada Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. 21 Haziran Pazartesi aşı raporu" ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı #1

     

     

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