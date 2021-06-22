Fahrettin Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı

Fahrettin Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı

Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.

Türkiye, son bir haftada atılım yaptığı aşı kampanyasına hız kesmeden devam ediyor.

Sağlıkçılarımızın üstün mücadelesiyle hemen her gün 1 milyon dozdan fazla aşı yapılmaya başlandı.

1 MİLYON 195 BİN DOZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün de günün sayılarını paylaştı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Koca, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. 21 Haziran Pazartesi aşı raporu" ifadelerini kullandı.