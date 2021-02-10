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    Fahrettin Koca: 100 milyon doz aşı daha gelecek

    Fahrettin Koca: 100 milyon doz aşı daha gelecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 milyon doz aşı sözleşmesinin imzalandığını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.02.2021 - 20:22
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 20:42
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı planlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Koca Türkiye'nin yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin ettiğini ve toplamda 100 milyon doz aşı için anlaşmalarını tamamladığını belirtti.

    100 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

    Koca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Önümüzdeki süreçte aşılama tedariki ile birlikte takvimi de genişleteceğimizi biliyorsunuz. Bu dönemde daha önce 50 milyon doz aşı için sözleşme yapılmıştı. 50+50 milyon talebimiz şeklindeydi. 100 milyon doz aşının sözleşmesinin imzalandığını söyleyebilirim."

    Fahrettin Koca: 100 milyon doz aşı daha gelecek #1

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