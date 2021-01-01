Fahrettin Koca: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının mutasyona uğramış haliyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Bakan Koca, İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüsün tespit edildiğini duyurdu.

Koca ayrıca, İngiltere'den yurda girişlerin de geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

"15 KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLİP, KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Fahrettin Koca'nın mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklaması şu şekilde:

"İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere’den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur."