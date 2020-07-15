Sağlık Bakanı Koca, 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. FETÖ'cü teröristlerin kalkıştığı darbe girşiminin gecesinde yaşananlar devlet adamları tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

"ZAFERİ YARALI GİTTİĞİ HASTANEDE BİLE BAYRAĞINI ELİNDE TUTAN BİR HALK KAZANABİLİRDİ"

Bakan Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe gecesine ait bir görüntü paylaştı. Koca, “15 Temmuz gibi bir zaferi, yaralı gittiği hastanede bile bayrağını elinde tutan bir halk kazanabilirdi.

Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetimizi sunuyoruz. Bayrağımızın altında, demokrasiye inançla hep bir ve güçlüyüz” paylaşımında bulundu.

Fahrettin Koca 15 Temmuz paylaşımı yaptı VİDEO









