Fahrettin Koca: 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü aşı yaptırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 54'ünün en az bir doz aşı yaptırdığını açıkladı.

Aşılama çalışmaları, hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yapılan aşılamada sayının 47 milyon dozu aştığını ve 18 yaş üstü kişilerin yarısından fazlasının aşılandığını duyurdu.

"18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUMUZUN YÜZDE 54'Ü AŞI OLDU"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda." ifadelerini kullandı.