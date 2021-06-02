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- Fahrettin Koca, 18.00'de açıklama yapacak
Fahrettin Koca, 18.00'de açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.
- İHA
- 02.06.2021 - 10:14
- Güncelleme : 02.06.2021 - 10:42
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya başkanlık edecek.
ANA GÜNDEM MADDELERİ
Toplantıda aşılamadaki son durum, normalleşme adımları ve güncel vaka sayıları ele alınacak.
Haziran ayında gelmesi beklenen aşılarla ilgili de değerlendirme yapılacak.
SAAT 18.00'DE AÇIKLAMA
Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 18.00'de açıklama yapması bekleniyor.