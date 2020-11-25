Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

YENİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Toplantıda, son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları ve hastaların durumu ele alınacak. Aynı zamanda tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI

Bakan Fahrettin Koca da video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.