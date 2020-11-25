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    Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyecek.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 08:54
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    Fahrettin Koca, 19.00'da açıklama yapacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de salgın ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

    YENİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

    Toplantıda, son zamanlarda artış gösteren vaka sayıları ve hastaların durumu ele alınacak. Aynı zamanda tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ve önlemler konuşulacak.

    SAAT 19.00'DA BASIN TOPLANTISI

    Bakan Fahrettin Koca da video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek.

    Fahrettin Koca, 19.00 da açıklama yapacak #1

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