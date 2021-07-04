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    Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor

    Bakan Koca, iki sınır kapısı ve ve 2 havalimanında pazartesi gününden itibaren aşılamaların başlayacağını duyurdu.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 15:23
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    Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

    “Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor.”

    Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor #1

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