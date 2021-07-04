- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor
Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor
Bakan Koca, iki sınır kapısı ve ve 2 havalimanında pazartesi gününden itibaren aşılamaların başlayacağını duyurdu.
- İHA
- 04.07.2021 - 15:21
- Güncelleme : 04.07.2021 - 15:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
“Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor.”