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Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor

Fahrettin Koca: 2 sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor

Bakan Koca, iki sınır kapısı ve ve 2 havalimanında pazartesi gününden itibaren aşılamaların başlayacağını duyurdu.