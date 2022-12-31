Fahrettin Koca, 2022’deki muayene ve randevu sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından hastane randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda "2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü" dedi.

Son zamanlarda hastaneden randevu almak oldukça kolaylaştı.

İnsanlar internet üzerinden ya da telefon yoluyla rahatça randevu alabiliyor.

Vatandaşlar internet üzerinden MHRS’ye giriş yaparak hastane ve bölüm filtreleyerek ya da 182’yi arayarak randevu alabilmekte.

Son dönemlerde oluşan yoğunluk sebebiyle hastanelerde randevu bulunamıyor. Ek randevu için insanlar sürekli boşluk arıyor.

Randevu alıp gitmeyenlerin önüne geçildi

Bununla birlikte randevu alıp gitmeyen ve randevularını iptal etmeyen binlerce vatandaş var. Sağlık Bakanlığı ise bu durumun önüne geçti.

Randevularını iptal etmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Fahrettin Koca, randevusunu iptal etmeyen vatandaşların 15 gün boyunca aynı bölümden randevu alamayacağını açıkladı.





2022 verilerini açıkladı

Yeni yıla sayılı saatler kala ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılı verilerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi"

"Son 15 gün hariç, 2022’de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 Milyon 858 Bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 Milyon 654 bin 808’i gerçekleşti. Yani 2022’de en az 33 milyon 203 bin 299 randevuya gelinmedi. Bu tablo düşündürücü.



"Muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49"



Son 15 gün hariç, 2022’de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz."



