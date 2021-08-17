Fahrettin Koca: 3 ilimiz daha mavi oldu

Fahrettin Koca: 3 ilimiz daha mavi oldu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük iller arasına girdiğini belirterek, Şırnak'ın sarı renginde olduğunu açıkladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamalar hızla sürerken, bazı illerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

3 İL DAHA DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ

Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " ARDAHAN, ÇORUM ve MERSİN düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi." ifadelerine yer verdi.

ŞIRNAK SARI OLDU

Şırnak'ta aşılamaların hızlanmasıyla birlikte müjdeli haberi veren Koca, " ŞIRNAK 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. koronavirüs Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı." dedi.