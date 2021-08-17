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    Fahrettin Koca: 3 ilimiz daha mavi oldu

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük iller arasına girdiğini belirterek, Şırnak'ın sarı renginde olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 23:14
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    Fahrettin Koca: 3 ilimiz daha mavi oldu

    Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamalar hızla sürerken, bazı illerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

    3 İL DAHA DÜŞÜK RİSKLİ İLLER ARASINA GİRDİ

    Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " ARDAHAN, ÇORUM ve MERSİN düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 31’e yükseldi." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca: 3 ilimiz daha mavi oldu #1

    ŞIRNAK SARI OLDU

    Şırnak'ta aşılamaların hızlanmasıyla birlikte müjdeli haberi veren Koca, " ŞIRNAK 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65’in üstüne çıktı. koronavirüs Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı." dedi.

    Fahrettin Koca: 3 ilimiz daha mavi oldu #2

     

     

     

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