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    Fahrettin Koca: 3 şehrimiz daha mavi oldu

    Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin, Manisa ve Uşağın düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 22:16
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 22:18
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    Fahrettin Koca: 3 şehrimiz daha mavi oldu

    Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamalar son sürat devam ediyor.

    KARS SARI OLDU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Kars, ilk doz aşılanma oranıyla yüksek risk düzeyini orta düzeye düşürdü. Haritada şu an Sarı. TÜM TÜRKİYE BİLİYOR Kİ, KARS’I AÇACAK RENK MAVİ." ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca: 3 şehrimiz daha mavi oldu #1

    "ÜÇ ŞEHRİMİZ DAHA MAVİ"

    Düşük riskler arasına yeni illerin girdiğini aktaran Koca, "ARTVİN, MANİSA, UŞAK düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları %75’in üzerinde. Haritada üç şehrimiz daha Mavi. Düşük riskli il sayımız 25’e yükseldi." dedi.

     

    Fahrettin Koca: 3 şehrimiz daha mavi oldu #2

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