Sağlık Bakanı Koca, yarınki Bilim Kurulu toplantısında, BioNTech aşısında üçüncü dozun gerekli olup olmadığı konusunda karar verileceğini açıkladı.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanacağını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, kurulun en önemli gündem maddesinin BioNTech aşılarındaki 3. doz uygulaması olduğunu söyledi.

Buna göre yarınki kuruldan, BioNTech aşısı olanlar için üçüncü dozun uygulanıp, uygulanmaması yönünde karar çıkacak.

''12 YAŞ ALTINA AŞI GÜNDEMDE YOK''

Aşılamadaki yaş sınırı ile ilgili de konuşan Bakan Koca, şu an gündemlerinde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını da belirtti.

"OKULLARIN KAPANMA İHTİMALİ DÜŞÜNÜLMEMELİ"

"Vakaların artması durumunda okullar kapanır mı?" sorusuna da yanıt veren Koca, "Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: 3'üncü doz BioNTech takvimi Bilim Kurulu'nda görüşülecek

ASİSTAN DOKTORLARA NÖBET DÜZENLEMESİ YOLDA

Koca, asistan doktorların çalışma şartlarına ilişkin yeni bir çalışma başlatılacağını da belirterek ''Uzmanlık Kurulu dışında bir Asistan Bilim Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda tüm paydaşların katılımıyla sınav eğitim ve çalışma şartları dahil tüm konular ele alınacak. Çalışma şartlarının iyileştirilmesi dahil reform niteliğinde yaklaşımlar içerisinde olacağız.'' diye konuştu.

"TURKOVAC AŞISI İÇİN GÖNÜLLÜ İHTİYACIMIZ SÜRÜYOR"

Turkovac Acil Kullanım Onayı için gönüllü ihtiyacının devam ettiğini hatırlatan Koca, "‘3 bin gönüllüye ihtiyacımız var’ demiştim. Şu an bin kişiyi bugün itibarıyla geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı özellikle gönüllü olmaya davet ediyorum." dedi.

"SMA HASTALIĞI İÇİN EVLİLİK ÖNCESİ TARAMA YAKINDA BAŞLAYACAK"

Açıklamalarının devamında SMA hastalığına da dikkat çeken Koca, sözlerini "SMA hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi taramayı çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye’de bu taramayı çok yakın zamanda başlıyor olacağız.” ifadeleriyle sonlandırdı.