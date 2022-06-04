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Fahrettin Koca: 4 kişinin maymun çiçeği testi negatif çıktı

Fahrettin Koca: 4 kişinin maymun çiçeği testi negatif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin de testinin negatif çıktığını ve Türkiye'de vaka görülmediğini duyurdu.