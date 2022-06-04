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- Fahrettin Koca: 4 kişinin maymun çiçeği testi negatif çıktı
Fahrettin Koca: 4 kişinin maymun çiçeği testi negatif çıktı
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 21:23
- Güncelleme : 04.06.2022 - 21:49
Dünya koronavirüs salgını ile mücadelesinde mutlu sona ulaşmak üzereyken maymun çiçeği virüsü belasına tutuldu.
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede görülen hastalığın pandemiye dönüşmeyeceğini açıklasa da ülkeler teyakkuza geçti.
Türkiye'de de tedirginliğe neden lan salgın, Sağlık Bakanlığı tarafından dikkatle takip ediliyor.
Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da belirtiler gösteren 4 hastanın son durumuna ilişkin bilgi verdi.
4 kişinin testi negatif çıktı
Koca paylaşımında, yapılan testlerin negatif çıktığını ve Türkiye'de vaka görülmediğini belirtti.
Koca, "İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır.
"Türkiye'de vaka görülmedi"
Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır." ifadelerine yer verdi.