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    Fahrettin Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta aşıyı yapan Dr. Gülşah Hanım'ın mutluluğu dikkat çekti.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 22:40
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 23:02
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    Fahrettin Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı

    Türkiye özellikle son günlerde aşı kampanyasında yaptığı atakla rekor üstüne rekor kırıyor.

    Dünyada bir gün içinde en çok aşı uygulayan ülke rekorunun ardından günlük 1,5 milyon doz barajı da geçilmeye başlandı.

    Bu başarının en büyük mimarları ise sağlık çalışanaları.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da günlük verileri sosyal medya hesabından  paylaşıyor.

    40 MİLYONUNCU AŞIYI YAPAN DOKTOR

    Bakan Koca bugün sosyal medya hesabından 40 milyonuncu doz aşıyı yapan doktorun fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

    Bakan Koca paylaşımında, “Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık” ifadelerini kullandı.

    Fahrettin Koca, 40 milyonuncu aşıyı yapan doktoru paylaştı #1

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