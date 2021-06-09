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Fahrettin Koca: 4,2 milyon doz BioNTech aşısı gelecek

Fahrettin Koca: 4,2 milyon doz BioNTech aşısı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesi ya da salı günü 4,2 milyon BioNTech aşısı gelecek"dedi.