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    Fahrettin Koca: 4,2 milyon doz BioNTech aşısı gelecek

    Fahrettin Koca: 4,2 milyon doz BioNTech aşısı gelecek

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pazartesi ya da salı günü 4,2 milyon BioNTech aşısı gelecek"dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 18:21
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    Kademeli normalleşmede koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

    4,2 MİLYON BİONTECH AŞISI GELECEK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariği ve aşılama planıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca,  "Pazartesi ya da salı günü 4,2 milyon BioNTech aşısı gelecek" dedi.

    Fahrettin Koca: 4,2 milyon doz BioNTech aşısı gelecek #1

    Fahrettin Koca: 4,2 milyon doz BioNTech aşısı gelecek #2

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