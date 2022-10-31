Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Türkiye'nin sağlık sisteminin marka adını 'Health Türkiye' olarak duyurdu.

İstanbul’da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni düzenleniyor.

Törene katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katılımcılara hitap ederken Türkiye'nin sağlık sisteminde yeni bir sayfayı duyurdu.

"Health Türkiye markamızın lansmanını yapıyoruz"

Bu alanda 20 yılda yapılanaları anlatan Koca, "Türk sağlık sistemine 20 yılda yaptığımız yatırımlar ortadadır. Bugün şehir hastanelerimizde verilen hizmer uluslararası camiada gıpta ile takip edilmektedir.

Şimdi bu altyapının tüm dünyaya hizmet vereceği akademik bir sütetü ile küresel bir marka olarak atılımları hayata geçirme vaktidir. Bu vizyonun bir parçası oalrak Health Türkiye markamızın lansmanını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca: Health Türkiye markamızın lansmanını yapıyoruz VİDEO

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl yeni ve zengin içeriği ile 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı düzenlemekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.

Büyük Türk ailesinin mensupları olan Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan ile misafir ülke olarak KKTC'nin sağlık bakanları ve bilim insanlarının katılımı ile artık daha da güçlüyüz.

Sayın Cumhurbaşkanım,koronavirüs salgını ülkelerin sağlık sistemlerinin test edilmesinin yanında dostlukların da test edilmesi için önemli bir sınav oldu. Liderliğinizde ülkemiz 162 ülke ve 11 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine katkı sağladı.

Hem salgın hem de Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar sağlık sistemlerimizin her zaman güçlü olması gerektiğini göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için alternatif tedarik yöntemleri geliştirmek ve üretimde yerlileşmek zorundayız.

Hedefimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesi altında bilimsel alanda ortak hareket edebilen kendi aşısını ilecını tıbbi cihazını üretebilen büyük bir aile olmaktır."

Ayrıntılar geliyor...