Fahrettin Koca: 81 ilimizden 26’sı mavi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26’sı mavi" dedi. Bakan Koca, sağlık için aşı olmaya davet etti.

Türkiye’de aşı karşıtlarının sayısı 20 milyonun altına düştü.

Bugüne kadar 83 milyonun üzerinde aşı yapıldı.

44 milyon 5 bin kişi ilk dozu, 32 milyondan fazla kişi de ikinci dozu oldu.

“81 İLİMİZDEN 26’SI MAVİ”

Vaka artışının yaşandığı şu günlerde aşının önemine bir kez daha dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilden 26’sının mavi renge döndüğünü aktardı.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, “Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26’sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75’in üzerinde. Sağlık için birlik olalım. Hepimiz ilk doz aşılarımızı yaptıralım.” dedi.