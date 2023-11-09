Fahrettin Koca açıkladı: 'İsrail Sağlık Bakanı ile mutabık kaldık' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bütçe sunumunda Gazze'deki son duruma ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Koca, "İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Hastaların Türkiye'ye güvenli sevki için mutabık kaldık" dedi.

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ensonhaber.com

TBMM'de 2024 yılı bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi için görüşmelere başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın bütçesine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Burada yaptığı açıklamalarda, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkına da değindi.

Bölgede çöken sağlık sistemi için bakanlık harekete geçerken, Fahrettin Koca da yaptığı görüşmeye değindi.

"İlk günden beri koordinasyon içindeyiz"

Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de yaşanan insanlık dramı sağlık hizmetlerinin verilemez hale gelmesi ile şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'in Gazze'de sebep olduğu yıkım insanlığın tüm değerlerini enkaz altında bıraktı. Sağlık hizmetlerine destek vermek üzere, sahra hastanelerinin kurulması dahil Mısır Sağlık Bakanlığı ile ilk günden beri koordinasyon içindeyiz. Ancak bu çabalarımız sağlık hizmetinin sağlanması için bugüne kadar yeterli olmadı.

"Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm"

Bunun üzerine, dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Hastaların tedavilerinin devam edememesi, özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti en net şekilde ifade ettim. Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi'nin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok. Masum çocukların tedavisinin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim.



Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz.

"Nitelikli yatak oranı yaklaşık 13 kat arttı"

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumu sayısı yaklaşık 15 bindir. Bunların 977'si hastane, 8 bin 157'si Aile Sağlığı Merkezidir. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatak sayısı 171 bin 932'ye yükselmiştir. Nitelikli yatak oranını yaklaşık 13 kat artırarak yüzde 6'dan yüzde 81'e çıkarmış durumdayız.

3 il için şehir hastaneleri projesi

Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan’da toplam 1.588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanelerimizle Mart 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık.

"150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız"

İnşaatı devam eden 144, ihale aşamasında 73, proje ve arsa aşamasında 195 olmak üzere toplamda 412 adet hastane yatırımımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl için 55’i hastane olmak üzere toplam 150 yeni sağlık tesisinin açılışını yapacağız.

"Koronavirüs her geçen gün doğaya yeniliyor"

Başta Eris varyantı olmak üzere, yeni mutasyonların, virüsün ortaya çıktığı ilk döneme kıyasla hasta yapıcı özelliğinin artık çok az olduğunu biliyoruz. Koronavirüs her geçen gün doğaya yeniliyor ve hayat devam ediyor.

"8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü"

Sağlık çalışanlarımızın koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek için toplamına Beyaz Reform dediğimiz önemli değişimlere gittik. ’Beyaz Reform’la atılan adımlar sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açacak adımlardır.



Yapılan düzenlemeler sayesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü.

"Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda 23’ten 17’ye düştü"

Bu adımları takiben geçen 1 yıllık sürede Beyaz Kod sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23’ten 17’ye düştü. Geçen ay yine bu sayı bir milyonda 12’ye indi. Çalışanlarımızın en uygun ortamlarda hizmet sunabilmeleri için alt yapı yatırımlarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz.



