Fahrettin Koca açıkladı! Hatay 58 gün sonra Devlet Hastanesine kavuşacak

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Türkiye'de yaşanan felaketlerin yaraları sarılıyor...

Depremlerin ardından millet devlet el ele çalışmalar yürütüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde evlerini kaybeden vatandaşlara yeni yuva için düğmeye bastı.

Yeni ve sağlam evlerin inşası sürerken, 1 yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

Öte yandan deprem bölgelerindeki evler gibi, hastaneler de zarar gördü.

Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken yaralı olan vatandaşlar için sahra hastanelerinde hizmet verildi.

Çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken bir yandan da kalıcı şehirlerin çalışmaları başladı.

Depremlerde büyük yıkıma uğrayan ve enkaz yığınına dönen Hatay'da da çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Hatay'da yapılması planlanan toplamda 1500 yataklı 4 yeni devlet hastanesinin temeli atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da sağlık durumu hakkında yaptığı paylaşımda temeli atılan Devlet Hastanesinin 58 günde tamamlanacağını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabında şu açıklamalara yer verdi:

Defne'de dört çadır kentteki yedi Aile Sağlığı Merkezimizle, aşılamadan gebe ve çocuk takibine kadar günde ortalama 400 hastaya 1. Basamak sağlık hizmeti veriyoruz.



İki Sahra Hastanemizde kadın doğum, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve enfeksiyon branşlarında uzman ekiplerimiz var.



Ayrıca, ilçemiz 58 gün sonra, temeli yeni atılan 300 yataklı Devlet Hastanesine kavuşacak.



Hatay'ın köylerinde de sağlık hizmeti düzenli bir şekilde veriliyor. 65 ambulansla, her köye iki günde bir ulaşarak, sağlık taraması yapıyor ve günde ortalama 5 Bin hastaya ulaşıp ilaç ve muayene desteği sağlıyoruz.