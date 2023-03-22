Fahrettin Koca açıkladı! Mersin Şehir Hastanesi'nin kapasitesi artırıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Mersin Şehir Hastanesi'nin 7 bin 600’dan fazla depremzede hastaya hizmet verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremler ardından 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda depremden etkilenen bölgelere çadır ve konteyner kent kuruldu.

Salgına karşı önlem alındı

Öte yandan deprem bölgesinde salgın oluşmaması kapsamında çalışmalar da sürüyor.

Çalışmalar kapsamında ilaçlama ve denetimler yapılıyor.

Sahra hastaneleri kuruldu

Bir diğer yandan afet bölgelerine sahra hastaneleri ve sahra eczaneleri kuruldu.

Çevre illere yerleştirilen depremzedeler için şehir hastanelerinde tedaviler devam ediyor.

"7 bin 600’dan fazla depremzede hastaya hizmet verdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Mersin Şehir Hastanesi hakkında şu ifadeleri kullandı: